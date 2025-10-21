В Екатеринбурге нужно менять сети водоснабжения, но денег нет: заявление главного по ЖКХ

В Екатеринбурге нет средств на полную замену сетей водоснабжения и водоотведения, только на ремонт. Об этом в ходе совместного заседания комиссий гордумы по горхозу и по бюджету рассказал глава департамента ЖКХ мэрии Александр Брагин, сообщает корреспондент URA.RU.

«К большому сожалению, при нынешней тарифной политике удается только поддерживать сети в существующем состоянии. Для полного обновления нужно ежегодно 45-50 километров сетей водоснабжения и по 20-30 километров сетей водоотведения. Денежных средств на данном этапе тарифной политики недостаточно», — заявил Брагин.

Вопрос о высокой степени изношенности сетей в Екатеринбурге поднял депутат Михаил Вечкензин, ссылаясь на данные доклада департамента. В городе нуждаются в замене 39,7% сетей водоснабжения, 62% водоотведения и практически 63% теплоснабжения. И цифра эта из года в год не меняется. При этом на пятилетнюю программу развития ЖКХ (с 2026 по 2030 год) заложено 14,5 миллиардов рублей. Однако власти не считали, сколько нужно денег на полную замену всех ветхих труб.