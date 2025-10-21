Логотип РИА URA.RU
Лидер «Чайфа» Шахрин зарегистрировал товарный знак для продажи зубной пасты

21 октября 2025 в 16:47
Солист «Чайф» зарегистрировал товарный знак для продажи косметики

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин зарегистрировал новый товарный знак «Оранжевое настроение» для продвижения продукции в сегменте косметики и бытовой химии. Об этом сообщил telegram-канал «Звездач».

«Солист „Чайф“ зарегистрировал товарный знак для продажи зубной пасты и дезодорантов», — сообщил telegram-канал. В числе основателей ООО «Оранж» — все участники легендарной группы.

Знак будет использоваться для выпуска зубной пасты, дезодорантов, мицеллярной воды и других товаров. Помимо косметики, правообладатели намерены выпускать одежду, обувь, воск и вазелин.

Как отмечает источник, финансовые показатели коллектива за последний год заметно выросли. Выручка компании увеличилась на два миллиона рублей, а чистая прибыль достигла шести миллионов рублей против 3,3 миллиона годом ранее.

