Лидер «Чайфа» Шахрин зарегистрировал товарный знак для продажи зубной пасты

Солист «Чайф» зарегистрировал товарный знак для продажи косметики
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин зарегистрировал новый товарный знак «Оранжевое настроение» для продвижения продукции в сегменте косметики и бытовой химии. Об этом сообщил telegram-канал «Звездач».
«Солист „Чайф“ зарегистрировал товарный знак для продажи зубной пасты и дезодорантов», — сообщил telegram-канал. В числе основателей ООО «Оранж» — все участники легендарной группы.
Знак будет использоваться для выпуска зубной пасты, дезодорантов, мицеллярной воды и других товаров. Помимо косметики, правообладатели намерены выпускать одежду, обувь, воск и вазелин.
Как отмечает источник, финансовые показатели коллектива за последний год заметно выросли. Выручка компании увеличилась на два миллиона рублей, а чистая прибыль достигла шести миллионов рублей против 3,3 миллиона годом ранее.
