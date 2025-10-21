В Екатеринбурге завелась банда юристов-аферистов, пострадавших — десятки

На компанию жалуются уже несколько лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Екатеринбуржцы массово жалуются на юридическую компанию, сотрудники которой заключают договоры, но якобы не оказывают помощь. Об этом URA.RU рассказала одна из потерпевших. По ее словам, фирма «кидает» людей уже несколько лет.

«Заключаются опционные договора со сроками действия от недели до месяца. Но по итогу никакая работа не выполняется. После этого недовольные клиенты приходят и требуют вернуть им деньги, но выплаты не осуществляются. Приходит ответ, что истек срок действия договора. Уральцы теряют от 40 до 360 тысяч рублей. В основном, от действий юристов страдают пожилые люди», — заявила собеседница агентства.

По ее словам, речь может идти о нескольких десятках обманутых жителей региона. Некоторые из них обращались в полицию, чтобы силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве. Однако правоохранители выносят отказные материалы, потому что не видят состава преступления в действиях юридического бюро.

Оперативно связаться с конторой не удалось. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет. Известно, что неделю назад Следственный комитет начал проверку в отношении компании.

