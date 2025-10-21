Здание восстановят в конце 2026-го Фото: пресс-служба компании «УГМК-Застройщик»

Разрушенный особняк известного ювелира Ивана Афиногенова начали восстанавливать в квартале «Екатеринбург Сити». Дом, построенный в конце XIX века, приведет в порядок «УГМК-Застройщик», он находится на улице Февральской революции, 37, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

«Мы ставим перед собой цель создать в нем культурно-просветительский центр для молодого поколения, который планируем полностью восстановить в конце 2026 года», — сказал гендиректор компании Евгений Мордовин. Здание пострадало в 1990-х из-за крупного пожара, после чего стало заброшенным.

Внутри здания демонтируют аварийные участки цокольного и первого этажей, которые затем воссоздадут из исторических кирпичей и бревен. Оставшаяся часть основания здания останется аутентичной, ее укрепят. В здании оборудуют переговорные комнаты, рабочие кабинеты и дополнительные служебные помещения.

Ранее URA.RU сообщало, что в «квартале миллионеров» один из крупных застройщиков выкупил дом купца Крутикова XIX века, являющийся объектом культурного наследия. Новому владельцу здание обошлось в десятки миллионов рублей.