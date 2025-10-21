В Екатеринбурге могут построить второй ЖД вокзал
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
В Екатеринбурге может появиться второй железнодорожный вокзал. Об этом в ходе обсуждения комплексного развития транспортной инфраструктуры Свердловской области сказал Алексей Гребенкин, заместитель начальника Свердловской железной дороги ОАО «РЖД», передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике заксобрания.
«Нам необходима вторая вокзальная станция. Такой опыт есть в других крупных городах, таких как Казань и Нижний Новгород. Сейчас этот проект находится на стадии разработки», — сообщил Гребенкин.
Кроме того, в ходе доклада Алексей Гребенкин сказал, что филиал свердловской РЖД занимается развитием станции Шувакиш, чтобы улучшить сообщений с Верхней Пышмой и Екатеринбургским центральным пассажирским кольцом. Ранее, в 2019 году, Гребенкин уже предлагал сделать второй железнодорожный вокзал на станции Шарташ, чтобы разгрузить существующий. Также он говорил, что ведется работа над модернизацией существующего вокзала.
- Гость21 октября 2025 16:53Привокзальную площадь сначала приведите в порядок. А то как в 90-е попадаешь.