В Екатеринбурге могут построить второй ЖД вокзал

В Екатеринбурге может появиться второй вокзал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Екатеринбурге может появиться второй железнодорожный вокзал. Об этом в ходе обсуждения комплексного развития транспортной инфраструктуры Свердловской области сказал Алексей Гребенкин, заместитель начальника Свердловской железной дороги ОАО «РЖД», передает корреспондент URA.RU, присутствовавший на заседании комитета по развитию инфраструктуры и жилищной политике заксобрания.

«Нам необходима вторая вокзальная станция. Такой опыт есть в других крупных городах, таких как Казань и Нижний Новгород. Сейчас этот проект находится на стадии разработки», — сообщил Гребенкин.



