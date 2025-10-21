Власти отложили стройку тоннеля через Исеть в центре Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга в третий раз перенесли строительство тоннеля через реку Исеть под улицей Куйбышева. Работы планируют начать в следующем году. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

Изначально строительство должны были начать в февраля. Затем в марте, но и тогда к Куйбышева не притронулись. По данным источника агентства, в этот раз работы перенесли, чтобы не вводить в город транспортный коллапс, так как их планировали в момент ремонта путей на пресечении улиц Радищева и Московской.