Власти отложили стройку тоннеля через Исеть в центре Екатеринбурга
Длина тоннеля составит 87 метров (архивное фото)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Власти Екатеринбурга в третий раз перенесли строительство тоннеля через реку Исеть под улицей Куйбышева. Работы планируют начать в следующем году. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.
Изначально строительство должны были начать в февраля. Затем в марте, но и тогда к Куйбышева не притронулись. По данным источника агентства, в этот раз работы перенесли, чтобы не вводить в город транспортный коллапс, так как их планировали в момент ремонта путей на пресечении улиц Радищева и Московской.
О планах строительства тоннеля стало известно в сентябре 2024-го. Его длина составит 87 метров. Вдоль него установят камеры видеонаблюдения, фонари, скамейки. Ради строительства будут переустроены канализация, водопровод, трамвайные пути, контактные сети и уличное освещение.
