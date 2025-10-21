Мужчина прикурил от Вечного огня под Екатеринбургом, его поймали

Мужчина осквернил постамент на глазах у друзей Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Верхней Пышмы (Свердловская область) прикурил сигарету от пламени Вечного огня, поднявшись прямо на постамент. За этим наблюдали его друзья. Курильщика вскоре вычислили и завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Вечером 28 июня на площади, где установлен Мемориальный комплекс, посвященный среднеуральцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, обвиняемый в присутствии нескольких граждан поднялся на площадку постамента и поджег сигарету от пламени Вечного огня», — пояснили в ведомстве. Расследование дела завершено.