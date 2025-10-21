Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Таксиста, расстрелявшего пассажира на Уралмаше, отправили в СИЗО. Фото

21 октября 2025 в 15:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водителя обвинили в покушении на убийство

Водителя обвинили в покушении на убийство

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга отправил под стражу 46-летнего водителя такси, который несколько раз выстрелил в пассажира из пистолета. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 19 декабря 2025 года включительно», — пояснили в ведомстве. Таксиста обвинили по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Стрельба с пострадавшим случилась поздним вечером 18 октября на улице 22 Партсъезда, 4. Водитель выстрелил не менее четырех раз в область груди пассажира, которого не хотел везти.

Продолжение после рекламы

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал