Друзья отмечали рождение ребенка, а потом попали в смертельную аварию в Тагиле
Авария произошла 18 октября (фото с места ЧП)
Фото: предоставлено ГАИ по Свердловской области
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) два друга отмечали рождение ребенка, а после попали в смертельную аварию. Дорожное ЧП произошло ночью 18 октября, ее подробности URA.RU рассказал знакомый мужчин.
«23-летние Саша и Антон выпивали в ночном баре. Ребенок родился у Антона, его жена находится в больнице. После этого они сели в машину, за рулем был Александр, и попали в ДТП», — сказал собеседник агентства.
Александр скончался на месте происшествия. Антона с тяжелыми травмами забрали в больницу, он находится в коме. «Близкие Саши до этого вообще не знали о существовании Антона. Когда они успели познакомиться, для всех сейчас загадка», — добавил приятель.
Саша трудился на заводе, у него осталась младшая сестра и бабушка. Его родители погибли в автокатастрофе. «Он только недавно закончил ремонт в своей новой квартире, которую получил от государства как сирота. Его смерть шокировала всех. Он никогда не садился пьяным за руль. А тут еще и почему-то ехал на чужой машине (она принадлежит Антону — прим. ред.)», — заключил собеседник.
По данным ГАИ, авария произошла на улице Юности. Предварительно, Александр не справился с управлением и влетел в иномарку, которая стояла на светофоре. Гаишники говорили, что Саша и Антон не были пристегнуты ремнями безопасности. А водителя ранее лишали прав за пьяную езду.
