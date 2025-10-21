«Сели за убийство и наркотики»: что известно о зеках, давших показания на свердловского офицера

Один из арестантов уже вышел на свободу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Показания на бывшего начальника исправительной колонии №46 в Невьянске (Свердловская область) Александра Мельникова дали два заключенных, сказал осведомленный источник URA.RU. Один из них уже вышел на свободу, а Мельникова обвиняют во взятке.

Как писало агентство, офицера ГУФСИН задержали весной этого года. Следствие считает, что он якобы получил от зеков материалы для изготовления прицепа-палатки, а за это закрыл глаза на то, что у них есть запрещенные в колонии телефоны и Wi-Fi роутер. Сначала ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, но позже облсуд ужесточил ее. Мельникова посадили в СИЗО. В уголовном деле появилось еще несколько аналогичных эпизодов. Александр вину категорически отрицает.

Мельников наказывал зеков за нарушение порядка в ИК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

До задержания Мельников нашел у двух арестантов Дениса С. и Ивана Т. мобильные телефоны и изъял их. За нарушение зеков отправили в отряд с более строгими условиями содержания.

«Денис был осужден за убийство, кражу и умышленное уничтожение имущества. В 2018 году его приговорили к 11 годам в колонии», — сказал источник URA.RU, близкий к силовой среде.

Инцидент, который лег в основу его уголовного дела, произошел 11 декабря 2017-го в Тавде. Денис пошел на убийство из ревности. Он вломился в дом, душил и избивал кулаками своего оппонента. Когда тот перестал подавать признаки жизни, Денис украл электротехнику и поджог жилье. Мужчину задержали, он написал явку с повинной и признал вину. В невьянскую колонию, по данным URA.RU, он попал в 2023 году, из которой год назад попал в больницу при ИК-2.

Иван Т. попал в места лишения свободы по «наркотической» статье. В 2015 году его приговорили к десяти годам. С 2016-го он отбывал наказание именно в ИК-46. Иван освободился условно-досрочно.