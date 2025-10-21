Новый шеф тагильской полиции собрал топ-силовиков на знакомство

Дмитрий Абраменко ранее служил в Кургане и Первоуральске Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

После своего назначения врио руководителя МУ МВД «Нижнетагильское» Дмитрий Абраменко собрал руководящий состав полиции на встречу, чтобы поближе познакомиться со всеми. Об этом URA.RU рассказал источник в силовой среде.

«На ознакомительную встречу были приглашены все начальники самого МУ МВД. А также главы всех отделов полиции Нижнего Тагила», — отметил собеседник агентства.

При этом среди подчиненных якобы гуляет версия, что Абраменко долго не задержится на новом месте. «Пока что внятных отзывов по нему нет. Но есть версия, что он ненадолго там», — добавил источник.

