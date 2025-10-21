Нарышкин: разведка Британии готовит диверсии в Балтийском и Черном морях
Нарышкин заявил, что разведка Британии после подрыва «Северных потоков» готовит новые диверсии
Разведка Великобритании приступила к проверке пределов допустимого в отношении Евросоюза. Ее представители организуют подготовку диверсионных акций в акваториях Черного и Балтийского морей. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
«Британские разведорганы, убедившись в собственной безнаказанности после подрыва газопроводов „Северный поток“, продолжают тестировать границы дозволенного в отношении есовских партнеров путем подготовки диверсий в Балтийском и Черном морях», — заявил Нарышкин. Его слова приводятся на сайте СВР.
Ранее он сообщил, что Евросоюз и Великобритания могут попытаться давить на Россию с помощью террористических операций. Помимо этого, Нарышкин отметил переход от американо-центричной к многополярной системе. Это вызвало условия международной турбулентности.
