Нарышкин заявил, что Британия и ЕС могут прибегнуть к террористическим операциям против РФ
Мир находится в состоянии международной турбулентности, заявил Нарышкин
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Евросоюз и Великобритания могут попытаться давить на Россию с помощью террористических операций. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
«Британия и ведущие страны ЕС задействуют против РФ все рычаги, вплоть до организации террористических операций», — заявил Нарышкин. Его слова опубликованы на сайте СВР.
Помимо этого, он отметил переход от американо-центричной к многополярной системе, что и вызвало условия международной турбулентности. Также он указывает на применение двойных стандартов в антитеррористическом плане со стороны США и их союзников.
Ранее российские спецслужбы уже обвиняли Великобританию в организации провокаций и дезинформации, направленных на срыв мирного урегулирования конфликта на Украине и разработку новых провокаций с использованием россиян, воюющих на стороне ВСУ. По заявлениям российских ведомств, Лондон и его союзники неоднократно препятствовали реальным инициативам по достижению мира, что, по мнению Москвы, связано с недовольством западных стран результатами их политики в отношении России.
