Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Нарышкин заявил, что Британия и ЕС могут прибегнуть к террористическим операциям против РФ

Нарышкин: Британия и страны ЕС могут задействовать террористические операции
21 октября 2025 в 12:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мир находится в состоянии международной турбулентности, заявил Нарышкин

Мир находится в состоянии международной турбулентности, заявил Нарышкин

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Евросоюз и Великобритания могут попытаться давить на Россию с помощью террористических операций. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Британия и ведущие страны ЕС задействуют против РФ все рычаги, вплоть до организации террористических операций», — заявил Нарышкин. Его слова опубликованы на сайте СВР. 

Помимо этого, он отметил переход от американо-центричной к многополярной системе, что и вызвало условия международной турбулентности. Также он указывает на применение двойных стандартов в антитеррористическом плане со стороны США и их союзников.

Продолжение после рекламы

Ранее российские спецслужбы уже обвиняли Великобританию в организации провокаций и дезинформации, направленных на срыв мирного урегулирования конфликта на Украине и разработку новых провокаций с использованием россиян, воюющих на стороне ВСУ. По заявлениям российских ведомств, Лондон и его союзники неоднократно препятствовали реальным инициативам по достижению мира, что, по мнению Москвы, связано с недовольством западных стран результатами их политики в отношении России.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал