Нарышкин заявил, что Британия и ЕС могут прибегнуть к террористическим операциям против РФ

Мир находится в состоянии международной турбулентности, заявил Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Евросоюз и Великобритания могут попытаться давить на Россию с помощью террористических операций. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

«Британия и ведущие страны ЕС задействуют против РФ все рычаги, вплоть до организации террористических операций», — заявил Нарышкин. Его слова опубликованы на сайте СВР.

Помимо этого, он отметил переход от американо-центричной к многополярной системе, что и вызвало условия международной турбулентности. Также он указывает на применение двойных стандартов в антитеррористическом плане со стороны США и их союзников.

Продолжение после рекламы