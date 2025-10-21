Атака дронов на Оренбургский ГПЗ ударила по добыче газа

Ограничения на добычу на месторождении Карачаганак и сокращение поставок казахстанского газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) окажут экономическое влияние на Казахстан. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.

«9 тысяч тонн — это все-таки ограничения есть, это значит недопоставлен экспорт. Плюс еще на сегодняшний момент есть ограничения по приемке казахстанского газа на ОГПЗ. Естественно, этот газ мы получаем из России. Поэтому определенное экономическое влияние есть», — заявил глава Минэнерго. Его слова передает «Интерфакс». Он выразил надежду, что ограничения будут сняты в течение трех дней.