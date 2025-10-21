Атака дронов на Оренбургский ГПЗ ударила по добыче газа
Оренбургский газоперерабатывающий завод прекратил прием сырого газа с месторождения 19 октября, указано в сообщении
Ограничения на добычу на месторождении Карачаганак и сокращение поставок казахстанского газа на Оренбургский газоперерабатывающий завод (ОГПЗ) окажут экономическое влияние на Казахстан. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов.
«9 тысяч тонн — это все-таки ограничения есть, это значит недопоставлен экспорт. Плюс еще на сегодняшний момент есть ограничения по приемке казахстанского газа на ОГПЗ. Естественно, этот газ мы получаем из России. Поэтому определенное экономическое влияние есть», — заявил глава Минэнерго. Его слова передает «Интерфакс». Он выразил надежду, что ограничения будут сняты в течение трех дней.
В результате атаки БПЛА, которая произошла 19 октября 2025 года, на Оренбургском газоперерабатывающем заводе возникла аварийная ситуация. После инцидента предприятие приостановило прием сырого газа, поступающего с месторождения Карачаганак. Тем временем газоснабжение Казахстана не было затронуто.
