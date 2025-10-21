Выброшенная отцом из окна девочка пошла на поправку

Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Москвы проводят лечение 3-летней девочки из Уфы, которую отец выбросил из окна. Ей оказывается специализированная медпомощь с применением высокотехнологичных методов, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин.





«Хорошие новости пришли из Москвы! Наша трехлетняя девочка, которую в пятницу спецбортом доставили в столицу, идет на поправку», — написал Рахматуллин в telegram-канале.

Трехлетняя девочка из Уфы, которую отец выбросил из окна, была экстренно доставлена в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава с помощью специальных санитарных авиалиний. Транспортировка осуществлялась под наблюдением специалистов Федерального центра медицины катастроф, после чего ребенок был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По словам директора РДКБ Елены Петряйкиной в telegram-канале учреждения, в настоящий момент состояние девочки оценивается как тяжелое, однако стабильное. Пациентке оказывается комплексная интенсивная терапия, ее лечением занимается мультидисциплинарная команда, включающая реаниматологов, нейрохирургов и травматологов. Сейчас реаниматологи проводят мероприятия по постепенному переводу ребенка с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание.