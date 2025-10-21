Логотип РИА URA.RU
Выброшенная отцом из окна девочка пошла на поправку

21 октября 2025 в 13:34
Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Москвы проводят лечение 3-летней девочки из Уфы, которую отец выбросил из окна. Ей оказывается специализированная медпомощь с применением высокотехнологичных методов, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. 


«Хорошие новости пришли из Москвы! Наша трехлетняя девочка, которую в пятницу спецбортом доставили в столицу, идет на поправку», — написал Рахматуллин в telegram-канале.

Трехлетняя девочка из Уфы, которую отец выбросил из окна, была экстренно доставлена в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава с помощью специальных санитарных авиалиний. Транспортировка осуществлялась под наблюдением специалистов Федерального центра медицины катастроф, после чего ребенок был госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По словам директора РДКБ Елены Петряйкиной в telegram-канале учреждения, в настоящий момент состояние девочки оценивается как тяжелое, однако стабильное. Пациентке оказывается комплексная интенсивная терапия, ее лечением занимается мультидисциплинарная команда, включающая реаниматологов, нейрохирургов и травматологов. Сейчас реаниматологи проводят мероприятия по постепенному переводу ребенка с искусственной вентиляции легких на самостоятельное дыхание.

Утром 9 октября 2025 года в Орджоникидзевском районе Уфы мужчина выбросил ребенка с четвертого этажа жилого дома. Пострадавшая девочка в критическом состоянии была доставлена в детскую больницу №17, где ей экстренно провели операцию. Следственный комитет инициировал уголовное дело по данному инциденту, подозреваемый задержан. В настоящее время ребенок находится в отделении реанимации.

Материал из сюжета:

Отец выбросил малолетнего ребенка из окна в Уфе

