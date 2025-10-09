Момент, когда отец выбросил ребенка из окна, попал на видео

На кадрах видно, как перед ребенком из окна были выкинуты несколько вещей
На кадрах видно, как перед ребенком из окна были выкинуты несколько вещей
Отец выбросил малолетнего ребенка из окна в Уфе

Появились кадры момента выбрасывания отцом 3-летнего ребенка из окна в Уфе. Видео было опубликовано новостными telegram-каналами.

На кадрах виден момент сбрасывания различных предметов с четвертого этажа здания. Позже под руку отцу попал и ребенок. Видео было опубликовано telegram-каналом Baza.

9 октября 2025 года утром в Орджоникидзевском районе Уфы мужчина выбросил ребенка с четвертого этажа. Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии в детскую больницу №17, где ей была проведена операция. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, а мужчина был задержан. Ребенок находится в реанимации.

