Момент, когда отец выбросил ребенка из окна, попал на видео

Появились кадры момента выбрасывания отцом 3-летнего ребенка из окна в Уфе. Видео было опубликовано новостными telegram-каналами.
На кадрах виден момент сбрасывания различных предметов с четвертого этажа здания. Позже под руку отцу попал и ребенок. Видео было опубликовано telegram-каналом Baza.
9 октября 2025 года утром в Орджоникидзевском районе Уфы мужчина выбросил ребенка с четвертого этажа. Девочка была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии в детскую больницу №17, где ей была проведена операция. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, а мужчина был задержан. Ребенок находится в реанимации.
