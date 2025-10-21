ГАИ нашла челябинского водителя, который сбил ребенка и уехал

Ребенок переходил дорогу на зеленый сигнал светофора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники челябинской Госавтоинспекции оперативно разыскали водителя, который утром 21 октября сбил ребенка и уехал. Он уже вызвал в ведомство для дачи объяснений и дальнейшей работы.

«Сотрудники Госавтоинспекции города Челябинска оперативно установили водителя, который 21 октяьря около семи утра скрылся с места ДТП. Он вызван в ГАИ для дачи объяснений, выяснения всех обстоятельств, и проведения работы в рамках административного законодательства», — уточнили в пресс-службе ведомства.