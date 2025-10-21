На Шершневском кольце в Челябинске разгрузят пробки в часы пик

В Челябинске пересматривают порядок движения у плотины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске изменят схему движения на кольце у Шершневской плотины, что позволит разгрузить плотное движение и образование пробок в часы пик. Здесь будут установлены новые светофоры и пешеходные переходы, а также убрана остановка, рассказал замглавы города Дмитрий Агеев, передает корреспондент URA.RU.

«Масштабный проект основан на проведенных исследованиях и математических моделях, он оптимизирует движение на выезде с плотины на улицу Худякова и на самом Шершневском кольце», — пояснил Агеев. Здесь появятся две временных остановки и два новых светофора вместо двух нерегулируемых пешеходных переходов.

Светофоры будут установлены до 1 ноября текущего года, остановки перенесут в декабре-январе. По данным моделирования, это позволит улучшить пропускную способность на 10-15%. Временные меры позволят оценить, как изменения повлияют на динамику прохождения транспорта уже этой зимой. Общий проект изменений планируется представить позже, его готовятся реализовать уже в следующем году.

Схема движения на кольце будет изменена уже в ближайшие недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU







