Челябинский школьник создал цифрового стилиста
Челябинский telegram-бот поможет выбирать одежду при покупках на маркетплейсах
Школьник Алексей Феклин из Челябинска создал цифрового стилиста для маркетплейсов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании Napoleon IT, решение основано на реальных запросах пользователей сайтов.
«В Челябинске 14-летний призер международных чемпионатов по робототехнике Алексей Феклин разработал двух умных telegram-ботов, упрощающих подбор одежды. Искусственный интеллект для анализа изображений и помогают пользователям подбирать одежду», — заявили URA.RU в Napoleon IT.
Первый бот «Найди лук» позволил искать вещи на маркетплейсе по фотографии. Достаточно загрузить скриншот понравившегося образа из социальных сетей. Второй бот «Мой стилист» выступил в роли персонального стилиста, сгенерировав готовые образы на основе фото пользователя и описания желаемого стиля. Оба сервиса школьник реализовал на языке программирования Python с использованием современных технологий, включая Google Generative AI.
Гендиректор Napoleon IT Павел Подкорытов отметил, что пример показал важность развития талантов в IT-сфере. Руководство компании оценило успехи своего ученика.
Феклин является призером международных чемпионатов по робототехнике в Турции и Южной Корее, занимается кибербезопасностью. Летом 2025 года школьник прошел собеседование в Napoleon IT, чтобы стажироваться в области больших языковых моделей. За плечами он имеет опыт создания серверов, веб-приложений и работы с нейросетями.
