Челябинский школьник создал цифрового стилиста

Школьник Алексей Феклин из Челябинска создал цифрового стилиста для маркетплейсов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании Napoleon IT, решение основано на реальных запросах пользователей сайтов.

«В Челябинске 14-летний призер международных чемпионатов по робототехнике Алексей Феклин разработал двух умных telegram-ботов, упрощающих подбор одежды. Искусственный интеллект для анализа изображений и помогают пользователям подбирать одежду», — заявили URA.RU в Napoleon IT.

Первый бот «Найди лук» позволил искать вещи на маркетплейсе по фотографии. Достаточно загрузить скриншот понравившегося образа из социальных сетей. Второй бот «Мой стилист» выступил в роли персонального стилиста, сгенерировав готовые образы на основе фото пользователя и описания желаемого стиля. Оба сервиса школьник реализовал на языке программирования Python с использованием современных технологий, включая Google Generative AI.

Гендиректор Napoleon IT Павел Подкорытов отметил, что пример показал важность развития талантов в IT-сфере. Руководство компании оценило успехи своего ученика.