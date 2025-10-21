В Кремле поздравили основателя Роспотребнадзора Онищенко с юбилеем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил основателя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко с 75-летним юбилеем. Он также выразил глубокое уважение к его заслугам, отметив, что невозможно недооценить вклад Онищенко в развитие системы здравоохранения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия страны.

«Трудно переоценить вклад Онищенко и в становление службы, и в налаживание этой работы. И в целом, конечно, он очень здорово в свое время работал. И, возглавляя Роспотребнадзор, продолжает свою деятельность», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.