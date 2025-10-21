В Кремле поздравили основателя Роспотребнадзора Онищенко с юбилеем
Онищенко исполнилось 75 лет
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил основателя Роспотребнадзора Геннадия Онищенко с 75-летним юбилеем. Он также выразил глубокое уважение к его заслугам, отметив, что невозможно недооценить вклад Онищенко в развитие системы здравоохранения и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия страны.
«Трудно переоценить вклад Онищенко и в становление службы, и в налаживание этой работы. И в целом, конечно, он очень здорово в свое время работал. И, возглавляя Роспотребнадзор, продолжает свою деятельность», — заявил Песков в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Онищенко оказал значительное влияние на формирование эффективной структуры ведомства. А также на организацию профилактической работы Роспотребнадзора, направленной на защиту населения от инфекционных заболеваний, включая пандемию COVID-19 и сезонные вспышки гриппа.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.