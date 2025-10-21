В ХМАО мэр отстранил от должности своего арестованного заместителя

Арестованного первого замглавы Нефтеюганска отстранили от должности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Юрий Чекунов отстранил от работы своего первого заместителя Павла Гусенкова, арестованного до 4 декабря по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом мэр сообщил в телефонном разговоре журналисту URA.RU.

Проводятся служебная и антикоррупционная проверки, по результатам которых будет принято решение, [о сохранении Гусенкова в должности]. Пока он отстранен от исполнения обязанностей», — прокомментировал градоначальник.

Чекунов отметил, что временно исполняющий обязанности Гусенкова не назначен. «Полномочия перераспределены между остальными заместителями. Все вопросы о кандидатурах на эту должность будут обсуждаться по итогам проверок и расследования», — уточнил глава города.

