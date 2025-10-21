Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

В ХМАО мэр отстранил от должности своего арестованного заместителя

Арестованный первый замглавы Нефтеюганска Гусенков отстранен от должности
21 октября 2025 в 15:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Арестованного первого замглавы Нефтеюганска отстранили от должности

Арестованного первого замглавы Нефтеюганска отстранили от должности

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Глава Нефтеюганска (ХМАО) Юрий Чекунов отстранил от работы своего первого заместителя Павла Гусенкова, арестованного до 4 декабря по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом мэр сообщил в телефонном разговоре журналисту URA.RU.

Проводятся служебная и антикоррупционная проверки, по результатам которых будет принято решение, [о сохранении Гусенкова в должности]. Пока он отстранен от исполнения обязанностей», — прокомментировал градоначальник.

Чекунов отметил, что временно исполняющий обязанности Гусенкова не назначен. «Полномочия перераспределены между остальными заместителями. Все вопросы о кандидатурах на эту должность будут обсуждаться по итогам проверок и расследования», — уточнил глава города.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что прокурорская проверка выявила у Гусенкова незадекларированную недвижимость, загородный дом на берегу озера. Ведомство потребовало уволить вице-мэра по утрате доверия. Также ему вменяют превышение должностных полномочий при продаже муниципальных активов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал