В ХМАО мэр отстранил от должности своего арестованного заместителя
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Глава Нефтеюганска (ХМАО) Юрий Чекунов отстранил от работы своего первого заместителя Павла Гусенкова, арестованного до 4 декабря по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом мэр сообщил в телефонном разговоре журналисту URA.RU.
Проводятся служебная и антикоррупционная проверки, по результатам которых будет принято решение, [о сохранении Гусенкова в должности]. Пока он отстранен от исполнения обязанностей», — прокомментировал градоначальник.
Чекунов отметил, что временно исполняющий обязанности Гусенкова не назначен. «Полномочия перераспределены между остальными заместителями. Все вопросы о кандидатурах на эту должность будут обсуждаться по итогам проверок и расследования», — уточнил глава города.
Ранее URA.RU писало, что прокурорская проверка выявила у Гусенкова незадекларированную недвижимость, загородный дом на берегу озера. Ведомство потребовало уволить вице-мэра по утрате доверия. Также ему вменяют превышение должностных полномочий при продаже муниципальных активов.
