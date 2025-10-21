Сборщик шишек случайно застрелил человека в лесу ХМАО
В Октябрьском районе сборщик шишек случайно застрелил человека, перепутав его с медведем
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
В Октябрьском районе мужчина случайно застрелил человека, перепутав его с диким зверем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба ведомства.
«Около 17 часов, в условиях сумерек, в связи с агрессивным поведением собаки, начавшей лаять на неустановленный объект, мужчина произвел выстрел из ружья в сторону леса, предположив, что там находится медведь. Фактически в зоне выстрела, на расстоянии около 120 метров, находился не дикий зверь, а другой сборщик шишек — 35-летний мужчина. От полученного огнестрельного ранения грудной клетки потерпевший скончался на месте происшествия», — сообщает пресс-служба следственного комитета в своем telegram-канале.
Инцидент произошел днем 14 октября. Мужчина собирал кедровые шишки в лесу, а при себе у него было охотничье ружье, из которого он и выстрелил в другого сборщика дикоросов. Следователи проводят проверку по уголовному делу.
