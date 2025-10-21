Прокуратура нашла у арестованного вице-мэра из ХМАО незадекларированную недвижимость
Силовики предъявили претензии к арестованному вице-мэра из-за незадекларированной дачи
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Прокуратура требует уволить арестованного вице-мэра Нефтеюганска (ХМАО) Павла Гусенкова по утрате доверия. Источники URA.RU в силовых структурах сообщают, что надзорное ведомство провело проверку в отношении чиновника и обнаружило неучтенное имущество.
«Появилась информация о незадекларированной недвижимости на его земельном участке, расположенном на берегу озера неподалеку от Нефтеюганска. Предварительно, речь идет о двухэтажном коттедже, бане и беседке. В этих объектах ранее также проходили обыски. Межрайонный прокурор Алексей Горбунов направил представление мэру Юрию Чекунову с требованием отставки Гусенкова, начата служебная проверка», — отмечает инсайдер.
По словам источника, в коттедже идет ремонт, а баня и беседка использовались по назначению. Информацию о наличии домика у озера подтвердил еще один собеседник агентства. Глава Нефтеюганска в беседе с журналистом агентства уточнил, что пока не получал представления прокуратуры. Однако подтвердил, что служебная проверка в отношении Гусенкова так или иначе велась.
В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили информацию. Представление было направлено 20 октября.
Гусенков арестован до 4 декабря по подозрению в превышении должностных полномочий. В его рабочем кабинете и дома в субботу прошли обыски. Ему вменяют продажу муниципальной недвижимости по заниженной цене с нарушением порядка проведения аукционов. Источники также сообщают о появлении некоего дополнительного тиража местной газеты, в первоначальном экземпляре выпуска которой данных об аукционах не было.
