Прокуратура нашла у арестованного вице-мэра из ХМАО незадекларированную недвижимость

Прокуратура требует уволить арестованного вице-мэра Нефтеюганска (ХМАО) Павла Гусенкова по утрате доверия. Источники URA.RU в силовых структурах сообщают, что надзорное ведомство провело проверку в отношении чиновника и обнаружило неучтенное имущество.

«Появилась информация о незадекларированной недвижимости на его земельном участке, расположенном на берегу озера неподалеку от Нефтеюганска. Предварительно, речь идет о двухэтажном коттедже, бане и беседке. В этих объектах ранее также проходили обыски. Межрайонный прокурор Алексей Горбунов направил представление мэру Юрию Чекунову с требованием отставки Гусенкова, начата служебная проверка», — отмечает инсайдер.

По словам источника, в коттедже идет ремонт, а баня и беседка использовались по назначению. Информацию о наличии домика у озера подтвердил еще один собеседник агентства. Глава Нефтеюганска в беседе с журналистом агентства уточнил, что пока не получал представления прокуратуры. Однако подтвердил, что служебная проверка в отношении Гусенкова так или иначе велась.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили информацию. Представление было направлено 20 октября.