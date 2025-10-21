В ХМАО под суд пойдет директор организаций за кражу денег у инвалидов
Руководительнице грозит уголовная ответственность за кражу денег из субсидий
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Прокуратура Югорска направила в суд уголовное дело на руководительницу двух организаций, которая подозревается в мошенничестве при получении субсидий по предоставлению соцуслуг инвалидам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Обвиняемая путем предоставления фиктивных документов получила из бюджета округа субсидии на возмещение затрат по предоставлению социальных услуг инвалидам. А также оплате труда работникам и стажировки выпускников в размере более 1,7 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд», — сообщается в telegram-канале пресс-службы прокуратуры региона.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО экс-директор МУПа пойдет под суд за подлог документов и кражу 3,7 миллионов рублей у мэрии. Он получал субсидии за вывоз строительного мусора, но не проводил работы.
