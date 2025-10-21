В ХМАО под суд пойдет директор организаций за кражу денег у инвалидов

Руководительнице грозит уголовная ответственность за кражу денег из субсидий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Югорска направила в суд уголовное дело на руководительницу двух организаций, которая подозревается в мошенничестве при получении субсидий по предоставлению соцуслуг инвалидам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Обвиняемая путем предоставления фиктивных документов получила из бюджета округа субсидии на возмещение затрат по предоставлению социальных услуг инвалидам. А также оплате труда работникам и стажировки выпускников в размере более 1,7 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд», — сообщается в telegram-канале пресс-службы прокуратуры региона.