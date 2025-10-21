70-летний юбилей Комаровой: что известно о бывшем губернаторе ХМАО

Экс-губернатору ХМАО Наталье Комаровой исполнилось 70 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывшему губернатору ХМАО Наталье Комаровой, возглавлявшей Югру более 14 лет, исполнилось 70 лет. Спустя полтора года после ухода с поста главы региона она сохраняет влияние и продолжает участвовать в жизни округа — через работу в Совете Федерации и личное присутствие на ключевых событиях.

Новая роль и связь с Югрой

Несмотря на переезд в Москву, Комарова появляется на мероприятиях в округе. Одним из последних стало открытие моста через Обь в Сургуте, где она присутствовала лично. Источники URA.RU отмечают, что нынешнему губернатору Руслану Кухаруку удалось выстроить с ней рабочие отношения.

После отставки Комарова сознательно сократила публичную активность. Она прекратила ведение соцсетей и закрыла комментарии. По данным инсайдеров URA.RU, экс-губернатор ушла в «цифровой детокс» и по сей день не вернулась к прежнему формату общения с жителями. При этом в период руководства округом она активно вела соцсети, информируя о решениях и поездках.

Продолжение после рекламы

Ключевые достижения

За время руководства Комарова запустила масштабные социальные программы, включая расселение балков и поддержку участников СВО. При ней началось строительство второго моста через Обь — крупнейшего инфраструктурного проекта региона, завершенного в октябре 2025 года. Среди других инициатив — создание инновационного научно-технического центра в Сургуте, строительство окружной больницы в Нижневартовске, запуск особой экономической зоны в Нягани и включение Березовского и Белоярского районов в Арктическую зону России.

Карьерный путь

Комарова стала одной из первых женщин-губернаторов в стране. Карьеру начинала на Ямале, где прошла путь от специалиста до мэра Нового Уренгоя. С 2001 года работала депутатом Госдумы и возглавляла комитет по природным ресурсам. В 2010 году сменила Александра Филипенко на посту губернатора Югры, что стало неожиданным решением для регионального истеблишмента.

На протяжении всех 14 лет работы Натальи Комаровой на посту губернатора рядом с ней оставался один человек — Елена Шумакова. Она начинала как ее пресс-секретарь, а со временем вошла в число ключевых фигур регионального правительства, заняв должность заместителя губернатора.