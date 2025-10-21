Логотип РИА URA.RU
Силовики раскрыли старое убийство школьницы в ХМАО, чье тело нашли в коллекторе. Видео

21 октября 2025 в 15:52
В Свердловской области задержан югорчанин, подозреваемый в изнасиловании и убийстве ребенка

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Первоуральске (Свердловская область) силовики задержали жителя Нягани, которого подозревают в изнасиловании и убийстве девочки в 2011 году. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата СК РФ.

«Задержан обвиняемый в убийстве несовершеннолетней жительницы Нягани, совершенном в 2011 году. Первым отделом по расследованию особо важных дел продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Тело девочки было найдено 30 апреля 2011 года в коллекторе в микрорайоне «Восточный». За 14 лет силовики проверили более двух тысяч мужчин, проживавших в Нягани. В результате они установили мужчину 1986 года рождения, который после сдачи теста ДНК скрылся.

Заочно ему предъявили обвинение по статьям «изнасилование», «насильственные действия сексуального характера» и «убийство малолетнего, совершенное с целью скрыть другое преступление». В ближайшее время его доставят в Югру для проведения расследования.

