Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Кухарук поздравил экс-губернатора ХМАО с юбилеем

21 октября 2025 в 10:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Наталье Комаровой исполнилось 70 лет

Наталье Комаровой исполнилось 70 лет

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Глава Югры Руслан Кухарук поздравил бывшего губернатора региона, сенатора Совета Федерации Наталью Комарову с юбилеем. Ей исполнилось 70 лет

«От имени всех жителей Югры и от себя лично поздравляю с юбилеем почетного гражданина Югры, сенатора Совета Федерации РФ Наталью Владимировну Комарову! Благодарю за многолетнее служение региону и его жителям. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Югры, России!», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО поздравил югорчан с Днем отца. Кухарук также выложил семейное фото из детства в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал