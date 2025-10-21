Кухарук поздравил экс-губернатора ХМАО с юбилеем

«От имени всех жителей Югры и от себя лично поздравляю с юбилеем почетного гражданина Югры, сенатора Совета Федерации РФ Наталью Владимировну Комарову! Благодарю за многолетнее служение региону и его жителям. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Югры, России!», — написал Кухарук в своем telegram-канале.