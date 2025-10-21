Кухарук поздравил экс-губернатора ХМАО с юбилеем
Наталье Комаровой исполнилось 70 лет
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Глава Югры Руслан Кухарук поздравил бывшего губернатора региона, сенатора Совета Федерации Наталью Комарову с юбилеем. Ей исполнилось 70 лет
«От имени всех жителей Югры и от себя лично поздравляю с юбилеем почетного гражданина Югры, сенатора Совета Федерации РФ Наталью Владимировну Комарову! Благодарю за многолетнее служение региону и его жителям. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо Югры, России!», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО поздравил югорчан с Днем отца. Кухарук также выложил семейное фото из детства в своем telegram-канале.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!