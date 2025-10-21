Полиция устроила облавы на мигрантов на стройках и рынках ХМАО

С начала проверок полицейские приняли решение выдворить из страны 268 иностранцев за нарушение миграционного законодательства Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Югре полиция провела массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов на стройках и объектах торговли. За неделю сотрудники выявили 688 административных правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

«За неделю операции правоохранителями составлено 688 административных протоколов, почти половина из которых (326) связаны с нарушением порядка выезда, въезда и пребывания на территории России иностранных граждан. Выявлено 98 нарушений в сфере трудовых отношений», — сообщает пресс-служба полиции в своем telegram-канале.