Полиция устроила облавы на мигрантов на стройках и рынках ХМАО
С начала проверок полицейские приняли решение выдворить из страны 268 иностранцев за нарушение миграционного законодательства
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Югре полиция провела массовые рейды по выявлению нелегальных мигрантов на стройках и объектах торговли. За неделю сотрудники выявили 688 административных правонарушений, сообщает пресс-служба ведомства.
«За неделю операции правоохранителями составлено 688 административных протоколов, почти половина из которых (326) связаны с нарушением порядка выезда, въезда и пребывания на территории России иностранных граждан. Выявлено 98 нарушений в сфере трудовых отношений», — сообщает пресс-служба полиции в своем telegram-канале.
В Сургуте полицейские выявили 132 нарушения. В Нижневартовске по итогам рейдов составлены 153 протокола. Всего с начала проверок сотрудники выдворили 268 иностранцев за нарушение миграционного законодательства.
