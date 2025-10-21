В школах Северной Осетии проверяют сообщения о минировании
21 октября 2025 в 14:42
В ряд образовательных учреждений поступила информация о предполагаемом минировании. В настоящее время компетентные органы проводят проверку поступивших сведений. Губернатор Сергей Меняйло призвал граждан сохранять спокойствие и ориентироваться исключительно на информацию из официальных источников.
