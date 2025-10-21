Логотип РИА URA.RU
Происшествия

В образовательные учреждения Северной Осетии сообщили о минировании

21 октября 2025 в 14:56
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В образовательные учреждения Северной Осетии поступили сообщения о возможном минировании. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. В настоящий момент профильные ведомства проводят проверку поступившей информации.

«В образовательные учреждения поступили сообщения о возможном минировании. В настоящее время информация проверяется профильными ведомствами», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить только за официальными сводками.

В октябре также сообщалось о схожих случаях в других российских регионах. Так, в Кургане сообщали о массовой эвакуации учащихся более десяти образовательных учреждений из-за сообщений о минировании. В итоге информация оказалась ложной.

