В образовательные учреждения Северной Осетии сообщили о минировании
В образовательные учреждения Северной Осетии поступили сообщения о минировании, уточнил Меняйло
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В образовательные учреждения Северной Осетии поступили сообщения о возможном минировании. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло. В настоящий момент профильные ведомства проводят проверку поступившей информации.
«В образовательные учреждения поступили сообщения о возможном минировании. В настоящее время информация проверяется профильными ведомствами», — написал Меняйло в своем telegram-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие и следить только за официальными сводками.
В октябре также сообщалось о схожих случаях в других российских регионах. Так, в Кургане сообщали о массовой эвакуации учащихся более десяти образовательных учреждений из-за сообщений о минировании. В итоге информация оказалась ложной.
