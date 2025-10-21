«Поляки готовы совершать теракты»: в МИД прокомментировали угрозы Польши сбить самолет с Путиным

Угрозы, исходящие от главы МИД Польши Радослава Сикорского в адрес безопасности самолета, на котором президент России Владимир Путин полетит на саммит в Будапешт, свидетельствуют о готовности польской стороны идти на осуществление терактов. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

Ранее Радослав Сикорский сообщил, что Варшава не располагает возможностью обеспечить безопасность воздушного коридора для самолета с Владимиром Путиным на борту, направляющегося на саммит в Венгрии. По его словам, существует вероятность, что независимый суд может потребовать от польских властей задержать воздушное судно с российским лидером при пересечении воздушного пространства страны с целью передачи подозреваемого Международному уголовному суду, передает RT.