«Поляки готовы совершать теракты»: в МИД прокомментировали угрозы Польши сбить самолет с Путиным
Лавров заявил, что угрозы Сикорского в отношении безопасности самолета Путина являются показательными
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Угрозы, исходящие от главы МИД Польши Радослава Сикорского в адрес безопасности самолета, на котором президент России Владимир Путин полетит на саммит в Будапешт, свидетельствуют о готовности польской стороны идти на осуществление терактов. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.
«Угрозы Сикорского в отношении безопасности самолета Путина показывают, что поляки готовы совершать теракты», — заявил Лавров. Его слова приводит ТАСС.
Ранее Радослав Сикорский сообщил, что Варшава не располагает возможностью обеспечить безопасность воздушного коридора для самолета с Владимиром Путиным на борту, направляющегося на саммит в Венгрии. По его словам, существует вероятность, что независимый суд может потребовать от польских властей задержать воздушное судно с российским лидером при пересечении воздушного пространства страны с целью передачи подозреваемого Международному уголовному суду, передает RT.
