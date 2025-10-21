В Тобольске официально открыли обновленный обелиск Ермаку
Реставрация памятника завершена
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В Тобольске официально открыли памятник Ермаку, который в городе установили в середине 19 века. Такой информацией с URA.RU поделились в пресс-службе администрации города.
«В 2025 году при поддержке Правительства Тюменской области и Компании СИБУР проведена масштабная работа по благоустройству Сада Ермака. Выполнены ремонтно-реставрационные работы обелиска, а также благоустройство прилегающей территории», — отмечено в сообщении.
В рамках реконструкции памятника были установлены ограждения, подсветка обелиска, обновлена брусчатка. Восстановление также проведено на месте мемориала братского захоронения кулацко-эсеровского мятежа, павших в борьбе за советскую власть 1921 года.
Информация о реставрации памятника появилась в начале августа 2025 года. Новые элементы для памятника практически не использовались. К тому времени он был готов на 80%.
