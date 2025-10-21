В Тобольске официально открыли обновленный обелиск Ермаку

Реставрация памятника завершена Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тобольске официально открыли памятник Ермаку, который в городе установили в середине 19 века. Такой информацией с URA.RU поделились в пресс-службе администрации города.

«В 2025 году при поддержке Правительства Тюменской области и Компании СИБУР проведена масштабная работа по благоустройству Сада Ермака. Выполнены ремонтно-реставрационные работы обелиска, а также благоустройство прилегающей территории», — отмечено в сообщении.

В рамках реконструкции памятника были установлены ограждения, подсветка обелиска, обновлена брусчатка. Восстановление также проведено на месте мемориала братского захоронения кулацко-эсеровского мятежа, павших в борьбе за советскую власть 1921 года.

