Жители Тюмени боятся заказывать автомобили из Южной Кореи и Китая

Жители Тюмени спешно отменяют заказы на доставку подержанных автомобилей из Китая и Южной Кореи. Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин. Он добавил, что на этом фоне у некоторых компаний, которые занимаются импортом подержанных машин из-за границы в Тюменскую область, начались финансовые проблемы.

«Я лично знаком с владельцами таких фирм и могу сказать, что после колебаний с датой введения нового утильсбора у многих из них начались финансовые проблемы. Сначала говорили о том, что новые нормы вступят в силу 1 ноября, потом был перенос на 1 декабря. Из-за неопределенности люди начали отменять заказы, а предприниматели — нести финансовые убфтки. Потому что предоплата за заказанные автомобили уже перечислена китайским и корейским поставщикам», — пояснил автоэксперт в разговоре с URA.RU.

Он добавил, что некоторые тюменцы отменили заказы на автомобили после информации о том, что до 1 декабря по старым тарифам утильсбора в Россию можно ввезти только машины, заказанные до 12 сентября. Однако эти данные оказались фейковыми.

С 1 декабря льготные тарифы в размере 3,4–5,2 тысячи рублей будут действовать исключительно для автомобилей с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил. Для более мощных машин начнут применять коммерческие ставки. Размер которых в некоторых случаях превысит несколько миллионов рублей. Изначально планировалось, что эти нормы вступят в силу 1 ноября.