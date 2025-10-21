Крупную майнинг ферму прикрыли в Тюменской области
Работу фермы по заработку криптовалюты прикрыли
В Тюменской области прикрыли незаконную майнинг ферму в Нижнетавдинском районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту организации майнинговых ферм в Нижнетавдинском районе. В деле фигурируют двое жителей города Тюмени и бывший начальник районного отдела электросетевой компании», — пояснили в Следственном комитете.
Следствие установило, подозреваемые вступили в сговор с сотрудником электросетевой компании. Используя служебное положение, они незаконно подключили к электросетям четыре майнинговые фермы, к которым присоединили порядка двух тысяч единиц техники. В результате этого существенно возросло потребление электроэнергии, а ущерб энергокомпании превысил 60 миллионов рублей.
Ранее в Тюменской области уже выявлялись случаи незаконного потребления электроэнергии для майнинга — весной 2025 года в лесополосе возле деревни Коняшина обнаружили майнинг-ферму с ущербом более 530 тысяч рублей, а с начала года энергетики совместно с правоохранителями предотвратили хищения электроэнергии на сумму 13 миллионов рублей.
