Крупную майнинг ферму прикрыли в Тюменской области

Работу фермы по заработку криптовалюты прикрыли Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюменской области прикрыли незаконную майнинг ферму в Нижнетавдинском районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело по факту организации майнинговых ферм в Нижнетавдинском районе. В деле фигурируют двое жителей города Тюмени и бывший начальник районного отдела электросетевой компании», — пояснили в Следственном комитете.

Следствие установило, подозреваемые вступили в сговор с сотрудником электросетевой компании. Используя служебное положение, они незаконно подключили к электросетям четыре майнинговые фермы, к которым присоединили порядка двух тысяч единиц техники. В результате этого существенно возросло потребление электроэнергии, а ущерб энергокомпании превысил 60 миллионов рублей.

Продолжение после рекламы