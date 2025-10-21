Запретить платные парковки около школ и больниц Тюмени предложила прокуратура

«Предлагается внести изменение в статью Закона Тюменской области „Об автомобильных дорогах...“, дополнив ее положением об установлении запрета на организацию платных парковок на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых размещены муниципальные образовательные организации. В их числе дошкольные образовательные организации, а также медицинские организации государственной системы здравоохранения», — отмечено в пояснительной записке.

Ранее в Тюмени отмечался рост доходов от платных парковок — за январь-август 2025 года в бюджет поступило 81,4 миллиона рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми востребованными оставались парковки в центре города и у крупных учреждений. Новый законопроект прокуратуры может повлиять на структуру поступлений и организацию парковочного пространства вблизи образовательных и медицинских организаций.