Хоккейный клуб «Тюменский легион» остался без главного тренера

Алексей Осипов покинул должность главного тренера молодежного хоккейного клуба «Тюменский легион». Информация об этом указана в официальном паблике команды в соцсети «ВКонтакте».

«️Главный тренер команды Алексей Осипов покинул свой пост. Мы благодарим Алексея Сергеевича за время, проведенное в „Тюменском Легионе“ и желаем успехов в дальнейшей карьере», — указано в паблике тюменского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Отставка Алексея Осипова произошла после разгромного поражения тюменской команды в матче против хоккейного клуба «Ирбис» из Казани. «Легион» был обыгран соперниками со счетом 6:1.

Следующий матч МХК «Тюменский Легион» проведет под руководством Сергея Шепелева. Он назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.