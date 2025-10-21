Хоккейный клуб «Тюменский легион» остался без главного тренера
Фото: Илья Московец © URA.RU
Алексей Осипов покинул должность главного тренера молодежного хоккейного клуба «Тюменский легион». Информация об этом указана в официальном паблике команды в соцсети «ВКонтакте».
«️Главный тренер команды Алексей Осипов покинул свой пост. Мы благодарим Алексея Сергеевича за время, проведенное в „Тюменском Легионе“ и желаем успехов в дальнейшей карьере», — указано в паблике тюменского клуба в соцсети «ВКонтакте».
Отставка Алексея Осипова произошла после разгромного поражения тюменской команды в матче против хоккейного клуба «Ирбис» из Казани. «Легион» был обыгран соперниками со счетом 6:1.
Следующий матч МХК «Тюменский Легион» проведет под руководством Сергея Шепелева. Он назначен исполняющим обязанности главного тренера команды.
Ранее URA.RU писало о том, что без главного тренера остался футбольный клуб «Тюмень». Сергей Попков объявил о своей отставке после серии поражений команды, которая под его руководством с августа не выигрывала в матчах дивизиона «А» Второй лиги.
