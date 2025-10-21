Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

На тюменской трассе резко сократится видимость

Федеральную трассу P-402 в Тюменской области накроет туманом
21 октября 2025 в 17:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Туман накроет трассу 22-23 октября

Туман накроет трассу 22-23 октября

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На федеральной трассе Р-402 Тюмень — Омск в Тюменской области 22-23 октября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.  

«Водителей Тюменской области предупредили о неблагоприятных погодных явлениях 22-23 октября. На федеральной трассе Р-402 Тюмень — Омск ночью и утром местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500», — отмечено в сообщении инфоцентра.

Федеральные трассы превентивно обрабатываются от гололеда. Техника работает круглосуточно. Водителей призывают не препядствовать работе машин подрядной организации.   

Продолжение после рекламы

Ранее аналогичные неблагоприятные погодные условия с туманом и снижением видимости до 500 метров уже фиксировались на трассе Р-402 и других федеральных дорогах Тюменской области в начале октября. Тогда для обеспечения безопасности на трассах были организованы круглосуточные патрули, а водителям рекомендовали обращаться за помощью по специальным телефонам экстренных служб.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал