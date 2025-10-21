На тюменской трассе резко сократится видимость

«Водителей Тюменской области предупредили о неблагоприятных погодных явлениях 22-23 октября. На федеральной трассе Р-402 Тюмень — Омск ночью и утром местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500», — отмечено в сообщении инфоцентра.

Ранее аналогичные неблагоприятные погодные условия с туманом и снижением видимости до 500 метров уже фиксировались на трассе Р-402 и других федеральных дорогах Тюменской области в начале октября. Тогда для обеспечения безопасности на трассах были организованы круглосуточные патрули, а водителям рекомендовали обращаться за помощью по специальным телефонам экстренных служб.