На тюменской трассе резко сократится видимость
Туман накроет трассу 22-23 октября
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
На федеральной трассе Р-402 Тюмень — Омск в Тюменской области 22-23 октября ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«Водителей Тюменской области предупредили о неблагоприятных погодных явлениях 22-23 октября. На федеральной трассе Р-402 Тюмень — Омск ночью и утром местами ожидается туман с ухудшением видимости до 500», — отмечено в сообщении инфоцентра.
Федеральные трассы превентивно обрабатываются от гололеда. Техника работает круглосуточно. Водителей призывают не препядствовать работе машин подрядной организации.
Ранее аналогичные неблагоприятные погодные условия с туманом и снижением видимости до 500 метров уже фиксировались на трассе Р-402 и других федеральных дорогах Тюменской области в начале октября. Тогда для обеспечения безопасности на трассах были организованы круглосуточные патрули, а водителям рекомендовали обращаться за помощью по специальным телефонам экстренных служб.
