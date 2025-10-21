Троих мэров переизбрали в Тюменской области
Выборы муниципальных глав проходят в Тюменской области из-за муниципальной реформы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Трое муниципальных глав сохранили свои посты после перехода Тюменской области на одноуровневую систему местного самоуправления без сельских дум и сельских администраций. На прежних местах остались главы Ялуторовского, Упоровского и Омутинского округов — Андрей Гильгенберг, Анатолий Игловиков и Олег Кузнецов. Об этом каждый из них сообщил в личных соцсетях.
«Перед официальным вступлением в должность принял торжественную присягу. Спасибо нашим депутатам за доверие и поддержку! Я не родился в Ялуторовском районе, но вот уже второй десяток лет здесь живу и буду продолжать трудиться во благо его жителей», — заявил Андрей Гильгенберг в личном telegram-канале.
Муниципальных глав переизбирают по всей Тюменской области — в сентябре практически во всех муниципалитетах региона были образованы первые созывы местных дум, которые объявили конкурсы на должность руководителей окружных администраций. Как ранее сообщало URA.RU, пост также сохранил глава ишимского округа.
