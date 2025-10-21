Троих мэров переизбрали в Тюменской области

Выборы муниципальных глав проходят в Тюменской области из-за муниципальной реформы Фото: Илья Московец © URA.RU

Трое муниципальных глав сохранили свои посты после перехода Тюменской области на одноуровневую систему местного самоуправления без сельских дум и сельских администраций. На прежних местах остались главы Ялуторовского, Упоровского и Омутинского округов — Андрей Гильгенберг, Анатолий Игловиков и Олег Кузнецов. Об этом каждый из них сообщил в личных соцсетях.

«Перед официальным вступлением в должность принял торжественную присягу. Спасибо нашим депутатам за доверие и поддержку! Я не родился в Ялуторовском районе, но вот уже второй десяток лет здесь живу и буду продолжать трудиться во благо его жителей», — заявил Андрей Гильгенберг в личном telegram-канале.