На историческом кладбище в Тюмени высадили деревья в память о героях войны

Деревья посадили на Текутьевском кладбище Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на Текутьевском кладбище школьники и сотрудники департамента городского хозяйства высадили 51 колючую ель в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает администрация города.

«51 колючую ель сегодня высадили на Текутьевском кладбище. Акция прошла в рамках реализации инициативного проекта „Вечная память Герою“», — пояснили в мэрии.

До этого на кладбище состоялись несколько субботников. На них специалисты вместе с неравнодушными горожанами убирали места захоронения. Также они установили новые могилы взамен пришедшим в негодность.

