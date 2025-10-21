На историческом кладбище в Тюмени высадили деревья в память о героях войны
Деревья посадили на Текутьевском кладбище
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюмени на Текутьевском кладбище школьники и сотрудники департамента городского хозяйства высадили 51 колючую ель в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает администрация города.
«51 колючую ель сегодня высадили на Текутьевском кладбище. Акция прошла в рамках реализации инициативного проекта „Вечная память Герою“», — пояснили в мэрии.
До этого на кладбище состоялись несколько субботников. На них специалисты вместе с неравнодушными горожанами убирали места захоронения. Также они установили новые могилы взамен пришедшим в негодность.
Ранее в Тюмени школьники также высадили десятки деревьев на Утином пруду. Однако неизвестные вандалы испортили растения. Администрация города отмечала, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!