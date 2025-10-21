Логотип РИА URA.RU
На историческом кладбище в Тюмени высадили деревья в память о героях войны

21 октября 2025 в 13:52
Деревья посадили на Текутьевском кладбище

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени на Текутьевском кладбище школьники и сотрудники департамента городского хозяйства высадили 51 колючую ель в память о героях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает администрация города. 

«51 колючую ель сегодня высадили на Текутьевском кладбище. Акция прошла в рамках реализации инициативного проекта „Вечная память Герою“», — пояснили в мэрии. 

До этого на кладбище состоялись несколько субботников. На них специалисты вместе с неравнодушными горожанами убирали места захоронения. Также они установили новые могилы взамен пришедшим в негодность.

Ранее в Тюмени школьники также высадили десятки деревьев на Утином пруду. Однако неизвестные вандалы испортили растения. Администрация города отмечала, что за подобные действия предусмотрена административная ответственность.

