В Тюменской области прокомментировали дефицит вакцины от ветрянки

В регионе нет дефецита вакцин от ветрянки Фото: Илья Московец © URA.RU

В тюменских городских поликлиниках нет дефицита вакцин от ветряной оспы. Как сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области, региональные медучреждения обеспечены вакциной «Варилрикс» для иммунизации детей и взрослых из групп риска, включая призывников, ранее не привитых и не болевших ветрянкой.

«Вакцина „Варилрикс“ имеется в наличии во всех пунктах иммунизации региона. Прививки получают дети, взрослые из групп риска, а также лица, подлежащие призыву на военную службу, которые ранее не были вакцинированы и не переболели ветряной оспой», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения. Там уточнили, что вакцинация проводится в соответствии с рекомендациями Минздрава России и направлена на предупреждение вспышек заболевания среди наиболее уязвимых категорий граждан.