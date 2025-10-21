Черные лесорубы вырубили деревья в Тюменской области на полмиллиона рублей

Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до семи лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сладковском лесничестве Тюменской области выявлена незаконная вырубка деревьев на сумму в полмиллиона рублей. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

«Крупную незаконную рубку в Сладковском лесничестве выявили специалисты Тюменского управления лесами. Нарушение обнаружено по сообщению инспектора дорожно-патрульной службы сельского поселения», — отмечено в ведомстве.

Всего от черных лесорубов пострадали 32 березы на площади 0,4 гектара. Объем срубленной древесины составил 36 кубометров.

Личность нарушителя выявили по горячим следам. Информацию о нем передали в полицию. Отмечается, что ему грозит наказание в виде штрафа до трех миллионов рублей с полной компенсацией ущерба, обязательные работы на срок пять лет или лишение свободы до семи лет.