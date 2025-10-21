В Тюмени дом «переодели» в свитер. Фото
На стене изобразили имитацию реальной фактуры свитера
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
В Тюмени появился новый мурал — дом на Котовского, 8а «одели» в свитер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика «Брусника». Проект компания реализовала вместе с художником Андреем Топоровым.
«„Свитер оверсайз“ — не просто декорация, а один из узнаваемых элементов образа советского геолога, символов экспедиционной жизни в суровых климатических условиях. Этот образ выбран не случайно: в 1960-х — 1980-х годах в доме по Котовского, жили и начинали свои маршруты геологи, которые внесли неоценимый вклад в открытие нефтегазовых месторождений Западной Сибири», — рассказали в компании.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени ремонтируют фасад многоквартирного дома на пешеходной улице Дзержинского. После основных работ приступят к оформлению стен — горожане уже предлагают создать там мурал или узор тюменского ковра.
Мурал находится на стене дома на Котовского
Фото: предоставлено пресс-службой «Брусники», фотограф - Александр Саськов
