В Тюмени появился новый мурал — дом на Котовского, 8а «одели» в свитер. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе застройщика «Брусника». Проект компания реализовала вместе с художником Андреем Топоровым.

«„Свитер оверсайз“ — не просто декорация, а один из узнаваемых элементов образа советского геолога, символов экспедиционной жизни в суровых климатических условиях. Этот образ выбран не случайно: в 1960-х — 1980-х годах в доме по Котовского, жили и начинали свои маршруты геологи, которые внесли неоценимый вклад в открытие нефтегазовых месторождений Западной Сибири», — рассказали в компании.