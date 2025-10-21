Тюменские полицейские задержали пассажира поезда, который прятал наркотики в книге
Мужчине назначили наказание в виде штрафа
Фото: Илья Московец © URA.RU
Уроженца Томской области сняли с поезда на станции в Тюмени из-за того, что он провозил наркотики в книге. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«В Тюмени осудили пассажира поезда следовавшего с наркотиками в книге. В ходе задержания и личного досмотра у него изъято 0, 49 грамм наркотического средства», — отмечено в ведомстве.
Мужчина следовал на поезде «Томск — Адлер». Во время поездки он употребил часть наркотиков и стал вести себя неадекватно. Его сняли с рейса полицейские.
Суд установил вину мужчины по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Принимая во внимание отсутствие судимостей и наличие постоянного места работы, назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей.
Ранее в Тюменской области уже возбуждались уголовные дела по статье 228 УК РФ в отношении жителей Томска, которые пытались провозить наркотики, маскируя их в различных предметах, в том числе в тюбике зубной пасты, спрятанном в Библии. В регионе силовики усилили проверки пассажиров и курьеров, так как наркодилеры часто используют подобные способы для перевозки запрещенных веществ.
