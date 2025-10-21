Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Тюменские полицейские задержали пассажира поезда, который прятал наркотики в книге

Полицейские в Тюмени задержали мужчину, прятавшего наркотики в книге
21 октября 2025 в 15:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчине назначили наказание в виде штрафа

Мужчине назначили наказание в виде штрафа

Фото: Илья Московец © URA.RU

Уроженца Томской области сняли с поезда на станции в Тюмени из-за того, что он провозил наркотики в книге. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. 

«В Тюмени осудили пассажира поезда следовавшего с наркотиками в книге. В ходе задержания и личного досмотра у него изъято 0, 49 грамм наркотического средства», — отмечено в ведомстве.

Мужчина следовал на поезде «Томск — Адлер». Во время поездки он употребил часть наркотиков и стал вести себя неадекватно. Его сняли с рейса полицейские.

Продолжение после рекламы

Суд установил вину мужчины по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Принимая во внимание отсутствие судимостей и наличие постоянного места работы, назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей.

Ранее в Тюменской области уже возбуждались уголовные дела по статье 228 УК РФ в отношении жителей Томска, которые пытались провозить наркотики, маскируя их в различных предметах, в том числе в тюбике зубной пасты, спрятанном в Библии. В регионе силовики усилили проверки пассажиров и курьеров, так как наркодилеры часто используют подобные способы для перевозки запрещенных веществ. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал