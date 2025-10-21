Тюменские полицейские задержали пассажира поезда, который прятал наркотики в книге

Мужчине назначили наказание в виде штрафа Фото: Илья Московец © URA.RU

Уроженца Томской области сняли с поезда на станции в Тюмени из-за того, что он провозил наркотики в книге. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В Тюмени осудили пассажира поезда следовавшего с наркотиками в книге. В ходе задержания и личного досмотра у него изъято 0, 49 грамм наркотического средства», — отмечено в ведомстве.

Мужчина следовал на поезде «Томск — Адлер». Во время поездки он употребил часть наркотиков и стал вести себя неадекватно. Его сняли с рейса полицейские.

Суд установил вину мужчины по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Принимая во внимание отсутствие судимостей и наличие постоянного места работы, назначил ему штраф в размере 25 тысяч рублей.