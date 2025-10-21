Когда в Тюмени откроют проезд по важной долгожданной развязке
Новая развязка соединит улицы Федюнинского, Пермякова, Фармана Салманова
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
В Тюмени движение по строящейся развязке в районе Червишевского тракта планируют открыть в конце ноября после проведения рабочей комиссии. Об этом рассказали в главном управлении строительства региона.
«После проведения рабочей комиссии, которую планируется провести в конце ноября 2025 года, состоится открытие движения по развязке. В настоящее время на данных участках дороги (планируемый въезд в Ново-Комарово) выполняются строительно-монтажные работы, поэтому досрочное открытие здесь невозможно», — рассказали в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что в перспективе новая развязка соединит улицы Федюнинского, Пермякова, Фармана Салманова, она станет частью будущего Южного коридора. Объект включит в себя путепровод, восемь съездов и разворотную петлю.
