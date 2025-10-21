Логотип РИА URA.RU
Тюменские власти направят пять миллиардов рублей на обновление городских автобусов

Тюменские власти утвердили план развития общественного транспорта до 2030 года
21 октября 2025 в 16:01
Программа обновления автопарка будет реализована до 2030 года

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Правительство Тюменской области планирует потратить порядка пяти миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в регионе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. 

«Региональное правительство утвердило программу развития общественного транспорта Тюменской области до 2030 года. На эти цели направим свыше пяти миллиардов», — отметил глава региона.

Средства на реализацию программы будут взяты как из регионального, так и федерального бюджета. Планируется привлечь в том числе внебюджетные источники. 

Ранее в главном управлении строительства Тюменской области сообщали, что до 2030 года в регионе планируется обновить более 1,5 тысячи автобусов, а предварительный расчет показал необходимость замены 1 594 транспортных средств. Уже до конца текущего года перевозчики намерены приобрести 119 новых автобусов. Обновление парка должно улучшить качество обслуживания пассажиров.

