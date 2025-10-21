Тюменские власти направят пять миллиардов рублей на обновление городских автобусов
Программа обновления автопарка будет реализована до 2030 года
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Правительство Тюменской области планирует потратить порядка пяти миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в регионе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Региональное правительство утвердило программу развития общественного транспорта Тюменской области до 2030 года. На эти цели направим свыше пяти миллиардов», — отметил глава региона.
Средства на реализацию программы будут взяты как из регионального, так и федерального бюджета. Планируется привлечь в том числе внебюджетные источники.
Ранее в главном управлении строительства Тюменской области сообщали, что до 2030 года в регионе планируется обновить более 1,5 тысячи автобусов, а предварительный расчет показал необходимость замены 1 594 транспортных средств. Уже до конца текущего года перевозчики намерены приобрести 119 новых автобусов. Обновление парка должно улучшить качество обслуживания пассажиров.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!