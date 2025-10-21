Тюменские власти направят пять миллиардов рублей на обновление городских автобусов

Программа обновления автопарка будет реализована до 2030 года Фото: Размик Закарян © URA.RU

Правительство Тюменской области планирует потратить порядка пяти миллиардов рублей на обновление общественного транспорта в регионе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Региональное правительство утвердило программу развития общественного транспорта Тюменской области до 2030 года. На эти цели направим свыше пяти миллиардов», — отметил глава региона.

Средства на реализацию программы будут взяты как из регионального, так и федерального бюджета. Планируется привлечь в том числе внебюджетные источники.

