Спикера и вице-спикера Тюменской облдумы нарисовали нефтью. Фото

21 октября 2025 в 15:29
Нефтяные портреты получили председатель Тюменской областной думы Сайфитдинов и Вице-спикер Шевчик

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова и его заместителя Наталью Шевчик нарисовали нефтью. Портреты вручили на открытии в регпарламенте выставки художника Альфеи Маухаметовой.

«В экспозиции представлено 238 работ, причем 80 из них продемонстрировали впервые. В ее произведениях использовано более 15 художественных техник — от живописи и графики до керамики и горячей эмали. Одно из уникальных направлений — это работы нефтью», — написал Фуат Сайфитдинов в личном telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как чиновникам из ЯНАО устроили мастер-класс по рисованию нефтью. Это происходило в рамках совета глав ямальских городов и районов.

Фуат Сайфитдинов с личным портретом

Фото: telegram-канал Лариса Дмитриевна Цупикова

