Тюменцы похитили электроэнергии на 13 млн рублей
Суммарно тюменцы похитили 13 миллионов рублей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Тюменской области энергетики с начала года предотвратили хищение электроэнергии на сумму 13 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ региона.
«В Тюменской области энергетики пресекли хищения электроэнергии на 13 млн рублей. С начала года специалисты „Россети Тюмень“ совместно с правоохранительными органами провели 180 рейдов», — пояснили в ведомсвте.
В ходе этих мероприятий было выявлено 77 случаев безучетного и бездоговорного потребления электричества. Подобные несанкционированные подключения могут оказаться причиной пожара.
Ранее в Тюменской области уже фиксировались случаи незаконного потребления электроэнергии — например, весной 2025 года в лесополосе возле деревни Коняшина была обнаружена майнинг-ферма, ущерб от деятельности которой превысили 530 тысяч рублей. Тогда оборудование изъяли, а виновных привлекли к ответственности за бездоговорное подключение к электросетям.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!