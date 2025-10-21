Тюменцы похитили электроэнергии на 13 млн рублей

Суммарно тюменцы похитили 13 миллионов рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области энергетики с начала года предотвратили хищение электроэнергии на сумму 13 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ региона.

«В Тюменской области энергетики пресекли хищения электроэнергии на 13 млн рублей. С начала года специалисты „Россети Тюмень“ совместно с правоохранительными органами провели 180 рейдов», — пояснили в ведомсвте.

В ходе этих мероприятий было выявлено 77 случаев безучетного и бездоговорного потребления электричества. Подобные несанкционированные подключения могут оказаться причиной пожара.

