Тюменцы похитили электроэнергии на 13 млн рублей

21 октября 2025 в 14:20
Суммарно тюменцы похитили 13 миллионов рублей

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области энергетики с начала года предотвратили хищение электроэнергии на сумму 13 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента ЖКХ региона.

«В Тюменской области энергетики пресекли хищения электроэнергии на 13 млн рублей. С начала года специалисты „Россети Тюмень“ совместно с правоохранительными органами провели 180 рейдов», — пояснили в ведомсвте.

В ходе этих мероприятий было выявлено 77 случаев безучетного и бездоговорного потребления электричества. Подобные несанкционированные подключения могут оказаться причиной пожара. 

Ранее в Тюменской области уже фиксировались случаи незаконного потребления электроэнергии — например, весной 2025 года в лесополосе возле деревни Коняшина была обнаружена майнинг-ферма, ущерб от деятельности которой превысили 530 тысяч рублей. Тогда оборудование изъяли, а виновных привлекли к ответственности за бездоговорное подключение к электросетям.

