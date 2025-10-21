ХМАО накроет снегопад
Синоптики прогнозируют снегопад в ХМАО
Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU
Синоптики прогнозируют дождь со снегом в среду, 22 октября. Местами прогнозируют туман и голодед, сообщает окружной Гидрометцентр.
«Переменная облачность. Местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег). В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -1, -6, днем +2, +7», — сообщается на сайте.
• Ханты-Мансийск. От +4 до +1. Облачно. Небольшой снег с дождем
• Сургут. От +3 до -2. Пасмурно, снежные зерна.
• Нижневартовск. От -2 до +2. Облачно, небольшой дождь.
• Нефтеюганск. От +3 до -3. Облачно, снежные зерна.
