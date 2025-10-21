Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

ХМАО накроет снегопад

21 октября 2025 в 20:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Синоптики прогнозируют снегопад в ХМАО

Синоптики прогнозируют снегопад в ХМАО

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Синоптики прогнозируют дождь со снегом в среду, 22 октября. Местами прогнозируют туман и голодед, сообщает окружной Гидрометцентр.

«Переменная облачность. Местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег). В отдельных районах туман, гололедно-изморозевые отложения. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -1, -6, днем +2, +7», — сообщается на сайте.

• Ханты-Мансийск. От +4 до +1. Облачно. Небольшой снег с дождем

• Сургут. От +3 до -2. Пасмурно, снежные зерна.

• Нижневартовск. От -2 до +2. Облачно, небольшой дождь.

• Нефтеюганск. От +3 до -3. Облачно, снежные зерна.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал