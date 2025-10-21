В Сургуте установят 17 новых светофоров до начала зимы. Видео
Первый светофор уже начал работу на Гагарина
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) к концу ноября установят 17 новых светофоров. Об этом написала пресс-служба администрации города в telegram-канал.
«17 светофоров установят в этом году в Сургуте. Работы в городе завершат до 30 ноября», — пишет администрация.
Первый светофор уже начал работу на улице Гагарина. Остальные установят на магистралях Республики, Островского, Нефтеюганском шоссе и проспекте Набережный. Все работы по монтажу будет выполнять СГМУП «ДорРемТех».
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сдали новую дорогу на западе города по улице Усольцева, соединяющую 40, 41 и 42 микрорайоны. Жители ждали этот объект почти десять лет.
