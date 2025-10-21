Первый светофор уже начал работу на Гагарина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) к концу ноября установят 17 новых светофоров. Об этом написала пресс-служба администрации города в telegram-канал.

«17 светофоров установят в этом году в Сургуте. Работы в городе завершат до 30 ноября», — пишет администрация.

Первый светофор уже начал работу на улице Гагарина. Остальные установят на магистралях Республики, Островского, Нефтеюганском шоссе и проспекте Набережный. Все работы по монтажу будет выполнять СГМУП «ДорРемТех».

