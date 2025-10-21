Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

ЖКХ и Городская среда

В Сургуте установят 17 новых светофоров до начала зимы. Видео

22 октября 2025 в 02:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Первый светофор уже начал работу на Гагарина

Первый светофор уже начал работу на Гагарина

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) к концу ноября установят 17 новых светофоров. Об этом написала пресс-служба администрации города в telegram-канал.

«17 светофоров установят в этом году в Сургуте. Работы в городе завершат до 30 ноября», — пишет администрация.

Первый светофор уже начал работу на улице Гагарина. Остальные установят на магистралях Республики, Островского, Нефтеюганском шоссе и проспекте Набережный. Все работы по монтажу будет выполнять СГМУП «ДорРемТех».

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте сдали новую дорогу на западе города по улице Усольцева, соединяющую 40, 41 и 42 микрорайоны. Жители ждали этот объект почти десять лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал