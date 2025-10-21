«Единая Россия» приняла решение о партийной карьере арестованного вице-мэра

Членство первого замглавы Нефтеюганска Павла Гусенкова в ЕР приостановлено Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО «Единая Россия» приостановила членство арестованного вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова. Причиной стало возбуждение в отношении него уголовного дела о превышении полномочий, сообщил источник URA.RU в политическом истеблишменте.

«Членство Гусенкова в партии приостановлено. Формально, это произошло в день обысков, в субботу 18 октября», — уточнил инсайдер.

Официально членство в партии было поставлено на паузу 18 октября, в день обысков в мэрии и задержания чиновника. Информацию подтвердили в Ханты-Мансийском региональном отделении ЕР: «В соответствии с пунктом 4.4.4 Устава Всероссийской политической партии „Единая Россия, в связи с возбуждением уголовного дела членство в Партии первого заместителя главы города Нефтеюганска Гусенкова П.В. приостановлено от 18 октября 2025 года“.

Гусенков также отстранен от должности. В его отношении проводятся служебная и антикоррупционная проверки. Прокуратура обнаружила незадекларированную недвижимость, принадлежащую чиновнику, и потребовала уволить его по утрате доверия. Чиновник арестован до 4 декабря по подозрению в превышении должностных полномочий. В его рабочем кабинете и дома прошли обыски.